Harry Potter, in arrivo le pentole dedicate alla saga

La magia della celebre saga sta per arrivare in cucina. Le Creuset Italia ha firmato una collaborazione con il franchise dando vita a una linea esclusiva di accessori.

Harry Potter, i prodotti

approfondimento

Harry Potter e la pietra filosofale torna al cinema: ecco quando

Da videogiochi a gadget passando per giochi in scatola e tanto altro ancora, nel corso degli anni Harry Potter si è affermato come uno dei più grandi fenomeni mediatici nel mondo dell’intrattenimento.

Pochi giorni fa Le Creuset Italia ha svelato la partnership con il franchise per la realizzazione di prodotti da cucina, l’annuncio è stato fatto sul profilo Instagram da oltre 19.000 follower.