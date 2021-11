I fan di tutto il mondo si apprestano a festeggiare i venti anni dall'uscita di “Harry Potter e la pietra filosofale” il primo film col maghetto di Hogwarts diretto da Chris Columbus nel 2001 Condividi

Venti anni sono un traguardo da ricordare, lo sanno bene i fan di Harry Potter che nelle ultime settimane sono letteralmente in fermento per la preparazione dei festeggiamenti dell'anniversario del debutto di Harry Potter e la pietra filosofale, pellicola di Chris Columbus che ha esordito al cinema venti anni fa - precisamente, in Italia, il 6 dicembre 2001.

Tra gli eventi a tema e le retrospettive in programma per tutto il periodo tradizionalmente legato alle feste e al cinema per famiglie, spiccano quattro giorni di proiezioni speciali che riportano sul grande schermo la pellicola d'esordio del maghetto di Hogwarts.



@Warner Bros

Al cinema la magia del film del 2001 approfondimento Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, trailer con Helen Mirren Appuntamento al cinema, dunque, per tutti gli appassionati della saga di J. K. Rowling: Harry Potter e la pietra filosofale torna in sala dal 9 al 12 dicembre per rivivere la magia di quella prima pellicola che ha dato inizio ad una saga cinematografica che ha appassionato milioni di spettatori. I quattro giorni di proiezioni saranno l'occasione di incontro al cinema di più di una generazione: il fenomeno di Harry Potter sarà infatti celebrato sia dagli spettatori della prima ora che dai loro successori, tutti legati dall'affetto per un franchise che al cinema conta ben 7 film, realizzati a partire dal 2001.

Le proiezioni speciali per il ventennale celebrano il successo del primo incontro tra il grande pubblico e il mago interpretato da Daniel Radcliffe che ha dato il via a un vero fenomeno globale. Ricordato ad oggi come uno dei migliori esordi al botteghino di sempre, Harry Potter e la pietra filosofale, divenuto in breve tempo un vero e proprio cult, è ad oggi un film con un suo posto specifico nella storia del cinema moderno. In quel primo film si narrano le origini della storia fantastica del giovane Harry che, ammesso a completare gli studi in un prestigioso istituto, sarà iniziato alla magia e stregoneria con tanto di divisa, bacchetta magica e di cappello a punta: l'inizio di una storia incredibile.