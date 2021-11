Sing 2, nel nuovo trailer l'emozione pre-pandemia dei mega live VIDEO

È uscito il 2° video che anticipa ciò che vedremo nel sequel. Non solo ciò che vedremo: anche che ascolteremo. È il caso di dirlo dato che la musica è indissolubilmente legata alle immagini. La pellicola che vede/sente Bono come ugola del rocker Clay Calloway rimarca la collaborazione con gli U2, che firmano la colonna sonora. Oltre al brano inedito presentato dalla band irlandese in questa nuova avventura di Buster Moon & Co., c'è un rifacimento da pelle d'oca di “I Still Haven't Found What I'm Looking For”

Alla Universal Pictures piace vincere facile: prendi un'avventura musicale emozionante come quella raccontata in Sing; fanne un sequel ancora più musicale e ancora più emozionante; scrittura come interprete vocale del rocker leggendario ritiratasi dalle scene Bono Vox in persona; collabora con lui e con gli U2 per scrivere la colonna sonora del film e… Non c’è più nulla da aggiungere, basta questo.

In queste ore è uscito il secondo trailer italiano di Sing 2 e davvero non ci sarebbe più nulla da aggiungere: mancano le parole.

Per capire di che tipo di afonia parliamo, basta dare un'occhiata al video che trovate in testa a questo articolo. Anzi, un'occhiata non basta: anche le orecchie sono da coinvolgere al 100%, quindi assicuratevi di avere il volume attivato. E alto, molto alto.



Il secondo video ufficiale che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo sequel offre un assaggio di ciò che ascolteremo, anche. Stavolta è davvero il caso di sottolinearlo dato che la musica qui è indissolubilmente legata alle immagini.



La pellicola vede Bono interpretare vocalmente la leggenda del rock Clay Calloway e rimarca ulteriormente la collaborazione con lui e la sua band, gli U2, grazie alla presenza esclusiva del mitico gruppo rock nella colonna sonora.

Poche ore fa gli U2 hanno condiviso sul proprio canale ufficiale di YouTube la loro canzone inedita, dal titolo “Your Song Saved My Life”. Si tratta di un brano mai ascoltato prima d'ora che la band irlandese ha presentato proprio in occasione di questa nuova avventura musicale del koala Buster Moon e del suo cast.

Ma non è tutto: ad aggiungere brividi ai brividi, si sono aggiunte note alle note. Il secondo trailer di Sing 2 pubblicato da Universal Pictures si basa su un rifacimento da pelle d'oca di una delle hit degli U2 più gettonate della storia: “I Still Haven't Found What I'm Looking For”. Si tratta del secondo singolo dall'album The Joshua Tree, uscito nel 1987.

Vogliamo scommettere che, ascoltando questa nuova versione del brano ormai definibile un classico (ma proprio nel senso di Nona Sinfonia di Beethoven, per capirne l'importanza nelle sette note), non potrete trattenere le lacrime?



Sing 2 uscirà solo al cinema il 23 dicembre. Questo Natale è probabile che la canzone Merry Christmas venga sostituita da “Your Song Saved My Life”, sappiatelo. E senz’altro da questa new version di “I Still Haven't Found What I'm Looking For”. Impossibile non canticchiarla iin loop, provare per credere.



Potete guardare ma soprattutto ascoltare il trailer ufficiale del film “Sing 2” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

In fondo a questo pezzo trovate invece la canzone inedita degli U2, “Your Song Saved My Life”, presente nella soundtrack della pellicola.