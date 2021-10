Film stasera in TV da non perdere sabato 30 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 30 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Out of time, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Denzel Washington ed Eva Mendes in un thriller. Un detective indaga a un omicidio le cui prove portano a lui come principale sospettato.

A cena con il lupo – Werewolves within, ore 21:15 su Sky Cinema Halloween



Horror-comedy tratta da un omonimo videogame. Un gruppo di persone si rifugia in una locanda ma all’interno si cela un assassino.

Complotto fatale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Una donna sull’orlo della follia si rivolge alla polizia per la scomparsa della figlia ma scopre verità incredibili.

Il quinto potere, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Benedict Cumberbatch interpreta Julian Assange, il creatore di WikiLeaks, la piattaforma che ha fatto la guerra ai potenti del mondo.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Le pagine della nostra vita, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Film diventato ormai un classico romantico con Ryan Gosling e Rachel McAdams che interpretano due ragazzi innamorati.

Molly’s Game, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Jessica Chastain, Kevin Costner e Idris Elba in un biopic su una sciatrice olimpica che, dopo un grave infortunio, cambia carriera e si dedica al poker clandestino.

Film commedia da vedere stasera in tv



Reality, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Matteo Garrone in una storia tragicomica premiata a Cannes. Un pescivendolo napoletano è ossessionato dall’idea di partecipare a un reality show.

Immaturi – Il viaggio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Sequel della fortunata commedia corale. Dopo aver superato la maturità, il gruppo di amici si concede una vacanza.

Rifkin’s Festival, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Gina Gershon e Louis Garrel in una commedia di Woody Allen che parla di un ex insegnante di cinema che segue le vicende della moglie durante un festival.

Stanno tutti bene – Everybody’s fine, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Remake del famoso film di Giuseppe Tornatore, con Robert De Niro nei panni del protagonista.

L’ora legale, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Commedia con Ficarra e Picone. Il sindaco di un paesino siciliano risulta troppo “onesto” per i cittadini.

Film di azione da vedere stasera in tv



Legacy of Lies – Gioco d’inganni, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Scott Adkins in un adrenalinico action. Un ex agente dell’MI6 viene coinvolto da un giornalista in una grossa indagine.

Suicide Squad, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Margot Robbie, Will Smith e Jared Leto in un film sui personaggi targati DC Comics.

The Great Wall, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Matt Damon in un kolossal ambientato in Cina. Due mercenari europei vengono coinvolti in una guerriglia all’ombra della Grande Muraglia.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Happy Feet, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Un pinguino protagonista del film di animazione premiato agli Oscar nella sua categoria.

I programmi in chiaro



Ballando con le stelle, ore 20:35 su Rai 1



Milly Carlucci conduce il noto format in cui alcuni vip si sfidano a colpi di ballo per arrivare alla vittoria.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2



Serie tv che racconta le avventure di una specifica sezione della S.W.A.T. che opera nella città di Los Angeles.

Indovina chi viene a cena, ore 21:20 su Rai 3



Programma di Sabrina Giannini con inchieste sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare.

Agente 007 – Vivi e lascia vivere, ore 21:20 su Rete 4



Roger Moore nel suo primo film come James Bond. In questo film Mr. Big vuole conquistare il monopolio del traffico di droga.

Tu si que vales, ore 21:20 su Canale 5



Nuova edizione del talent show di Canale 5, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli.

I Simpson – Il film, ore 21:20 su Italia 1



Film tratto dalla longeva serie tv animata su una disfunzionale famiglia americana.

Versailles, ore 21:15 su La7



Serie tv franco-canadese che racconta segreti e scandali a corte nell’ascesa del Re Sole.

Il collezionista di ossa, ore 21:30 su TV8



Denzel Washington e Angelina Jolie in un thriller. Un detective paralizzato guida una volenterosa agente nella ricerca di un serial killer.

Casamonica – La resa dei conti, ore 21:25 su Nove

Speciale in due parti sul più grande processo contro i Casamonica, durato due anni.