Kristen Stewart , classe 1990 , è attualmente a lavoro al film che segnerà il suo debutto nel ruolo di regista; la pellicola sarà basata sull’omonimo libro The Chronology of Water di Lidia Yukanavitch, per il cui ruolo sono al momento in corso i casting.

Kristen Stewart si è poi pronunciata in merito alla possibilità di vederla recitare nel film: ”Per me non c’è una parte. Credo dipenda da chi interpreterà Lidia, magari potrei interpretare sua sorella maggiore ma probabilmente no. Sto continuando a provare a immaginare un modo per prenderne parte ma non credo”.

The Chronology of Water vedrà il debutto alla regia di Kristen Stewart, coinvolta anche nella scrittura delle sceneggiatura. Al momento non ci sono indiscrezioni sulla possibile data di inizio delle riprese e su quella di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.