Madres Paralelas , la trama e la recensione del film di Almodóvar

Tra le vittime della guerra civile spagnola, famiglie imperfette e maternità, un intenso melodramma interpretato da una meravigliosa Penelope Cruz. In uscita al cinema da oggi Condividi:

“Sorridimi con gli occhi”, inizia con questa battuta il nuovo film di Pedro Almodovar che da oggi, giovedì 28 ottobre, è nelle sale cinematografiche italiane. E l’invito in fondo è rivolto anche a noi spettatori. Perché è lo sguardo (mediato dall’obiettivo di una fotografa) che ci introduce nel labirinto di questo melò che gioca a rimpiattino con la Storia e con la Maternità. Dalle ferite ancora aperte della guerra civile spagnola al parto di due mamme single, il regista spagnolo sembra condividere il pensiero di Laforgue: “È la donna che salverà il mondo. È lei che dissiperà del suo sorriso terrestre i vapori elettrici da fine estate del Pessimismo".

Madres Paralelas, la storia non si può zittire approfondimento Festival di Venezia, apre Almodóvar, premiato Benigni Già a partire dai titoli di testa, giocati sui toni del bianco, del rosso e del nero, la pellicola ci introduce in una sorta di reportage sull’eterno femminino. Almodovar con maestria spariglia le carte, gioca a centrifugare i simboli, i sensi, i sentimenti. Accessori di lusso, come scarpe e cinture, nature morte in salsa Haute Couture si alternano ai piatti gourmet della cucina iberica, tra pan tomato, patanegra e tortilla. Un coté seduttivo, reso ancora più efficace dal contrasto con l’orrore delle fosse comuni. Come si evince dal titolo, la pellicola è un crescendo rossiniano di parallelismi. Giovinezza e maturità, passato e futuro, madre e figlia, amore e morte, vittima e carnefice, verità e menzogna danzano in un vertiginoso gioco di specchi. Ma alla fine è la voce umana a risuonare, perché la storia non si può zittire, come recita la frase di Galeano che chiude Madres Paralelas

Tra Amleto e la Calavera approfondimento Venezia 2021 - Madres Paralelas, l'intervista ad Almodovar e Cruz “Alas Poor Yorick”, scriveva Shakespeare in Amleto, Ma questa volta il teschio del buffone di corte non è solo un memento mori. La “calavera” è la testimonianza di una memoria sepolta e poi riportata alla luce. Con questo Almodovar scava in profondità per rendere omaggio ai desaparecidos vittime dei falangisti. Perché le radici sono importanti ed è necessario poter piangere i propri morti con una sepoltura degna di questo nome.

Penelope Cruz e Milena Smit, un cast in stato di grazia approfondimento Festival di Venezia 2021, le pagelle dei look sul red carpet. FOTO Madres Paralelas è anche un ritratto accorato dell’imperfezione che caratterizza tutti gli esseri umani a prescindere dal genere. Nello specifico Almodovar ci mostra quanto possano essere imperfette le famiglie. Madri che per una carriera teatrale sacrificherebbero qualsiasi cosa, padri vendicativi e assenti. E anche le due protagoniste, Penelope Cruz (di una bravura sconvolgente) e la rivelazione Milena Smit, non sono certo esenti da colpe o meschinità. Ma a Pedro non interessa ergersi a giudice. Il cineasta della Mancha racconta ciò che siamo anche nel viaggio al termine della notte. Tra ragazze che non sanno chi sia Janis Joplin e signore simili a la protagonista della piece di Garcia Lorca “Donna Rosita Nubile”, il film è un caleidoscopio complesso e affascinante, un’opera che, più che risposte, pone domande. Ed è questo che accade quando si guarda un vera opera d’autore