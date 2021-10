Dune 2, confermato il sequel del film con Timothée Chalamet

Come rilanciato dal magazine Deadline, il regista ha dichiarato: “Per me è stato un sogno adattare Dune di Frank Hubert e devo ringraziare i fan, il cast, la crew, Legendary e Warner Bros. per aver supportato questo sogno. Questo è soltanto l’inizio”

La notizia è arrivata tramite l’account Instagram di Legendary che ha rivelato l'avvio della produzione del sequel del film. In questi giorni la pellicola di Denis Villeneuve ha fatto il suo atteso sbarco sul grande schermo conquistando il favore di pubblico e critica, ora però la curiosità è anche per il secondo capitolo.

Dune, le parole del regista

Parallelamente Deadline ha rilanciato alcuni dettagli sul sequel rivelando il ritorno di Denis Villeneuve nel ruolo di regista, produttore e co-sceneggiatore: "Ho appena ricevuto la notizia da Legendary che andremo avanti ufficialmente con Dune: Part Two. Per me è stato un sogno adattare Dune di Frank Hubert e devo ringraziare i fan, il cast, la crew, Legendary e Warner Bros. per aver supportato questo sogno. Questo è soltanto l’inizio”.