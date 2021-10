Wonder Woman, confermato il terzo film

Come riportato dal magazine Deadline, la regista ha dichiarato: “Siamo super entusiaste per Wonder Woman 3”

La conferma è arrivata direttamente da Patty Jenkins che ha parlato dei lavori in corso per il nuovo capitolo con protagonista una delle star più amate e popolari della settima arte ( FOTO ).

Wonder Woman, le dichiarazioni di Patty Jenkins

Come rilanciato anche da Deadline, la regista si è espressa in merito alle indiscrezioni dei mesi precedenti sulla possibile realizzazione di un nuovo film dedicato a Wonder Woman in occasione della sua presenza all'evento DC FanDome.

Patty Jenkins, classe 1971, ha annunciato: “Siamo super entusiaste per Wonder Woman 3. Gal è così dispiaciuta di non esser qui, è la persona più impegnata al mondo ora con tre bambini e le riprese”.

In seguito la regista ha aggiunto: “Siamo davvero contente di come si stiano sviluppando alcune cose di Wonder Woman 3”.