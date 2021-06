Wonder Woman, il messaggio emozionante di Gal Gadot per i suoi 4 anni

Gal Gadot ha festeggiato i 4 anni nei panni di Wonder Woman e per celebrarli ha postato su Instagram un video tratto dal primo film, quello che nel 2017 la consacrò come nuova Diana Prince.

Diretta sul set dalla regista Patty Jenkins, l'attrice da allora è diventata una vera e propria diva. Anzi: una super diva.

E infatti, postando questo video celebrativo, ha ammesso che quel ruolo le ha cambiato la vita.



Il video mostra l'attrice mentre ascoltiamo il suo emozionante monologo del primo film della serie, Wonder Woman di Patty Jenkins appunto.



"Ho cercato di salvare il mondo, ho intravisto l’oscurità che convive con la luce, ed ho scoperto che dentro di noi albergano entrambe le cose. Ho visto il peggio di questo mondo, ed anche il suo meglio, ed ho visto le cose terribili che sono capaci di fare gli uomini nel segno dell’odio, ed anche ciò che sono capaci di fare per amore. Ora so che solo l’amore può salvare il mondo. Perciò resisto, combatto e sono pronta a dare tutta me stessa per il mondo che potrà essere. Questa è la mia missione, e lo sarà per sempre".

Queste le parole che si ascoltano sul profilo ufficiale di Instagram di Gal Gadot. Emozionanti e che vanno ben oltre la finzione e la recitazione. Suonano quasi come un messaggio al suo pubblico e al mondo intero.

L’importanza del ruolo del suo personaggio infatti oltrepassa lo schermo: la sua Wonder Woman vuole essere una fonte d'ispirazione in grado di promuovere valori importanti.