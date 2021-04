Wonder Woman: Gal Gadot si è ispirata a Lady Diana per interpretarla

L'attrice Gal Gadot ha rivelato che per il suo ruolo da protagonista nei film di Wonder Woman si è ispirata Lady Diana.

Per restituire in maniera credibile il suo personaggio nelle pellicole dirette da Patty Jenkins, avrebbe quindi tratto ispirazione dalla Spencer, specialmente per quell'enorme spirito di compassione che la principessa ha dimostrato di avere per tutta la sua vita.

L'attrice l'ha raccontato in occasione di una recente intervista a Vanity Fair, affermando di aver guardato un documentario sulla principessa Diana proprio nel periodo in cui stava approfondendo la sua Diana Prince. E che strana che è anche la somiglianza tra Diana Prince e Diana Princess...