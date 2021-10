Festa del Cinema di Roma 2021: programma e ospiti di oggi

Il programma di oggi, domenica 17 ottobre

Festa del Cinema di Roma: gli ospiti, da Johnny Depp ad Angelina Jolie

Partiamo proprio dalla Masterclass con Johnny Depp, in programma alle 19 presso l’Auditorium Conciliazione: l’incontro, già sold out da diversi giorni, si incentrerà sui tanti ruoli interpretati dall’attore nel corso della sua lunga carriera. Depp è inoltre a Roma per presentare uno dei suoi ultimi cimenti, ovvero la web serie Puffins di Giuseppe Squillaci, presentata oggi alla Festa del Cinema, in cui doppia uno dei personaggi protagonisti, il puffin Johnny, a lui ispirato.



Nell’ambito della sezione Incontri Ravvicinati, il pubblico avrà inoltre l’occasione di partecipare ad altri due prestigiosi faccia a faccia: uno con Luca Guadagnino, regista di Call Me By Your Name e del remake di Suspiria, l’altro con la scrittrice Zadie Smith, che parlerà della raccolta di saggi scritta durante il lockdown Quella strana e incontenibile stagione.