Festa del Cinema di Roma 2021: programma e ospiti di oggi

Sabato 16 ottobre, terza giornata di Festa del Cinema di Roma 2021 : dopo avere scaldato i motori fra giovedì e venerdì, ormai l’ingranaggio del festival capitolino gira a pieno regime, come dimostra l’elenco dei film e degli eventi in programma.

Il programma di oggi, sabato 16 ottobre

Ce n’è per tutti in questo Day 3 di Festa del Cinema. A cominciare dai più giovani, con la presentazione al pubblico, nell’ambito del programma di Alice nella Città, del lungometraggio animato La famiglia Addams 2 di Greg Tiernan e Conrad Vernon, sequel dell’ennesima reincarnazione della famiglia più spaventosamente divertente del cinema e della tv.



Da segnalare, tra gli eventi speciali, la proiezione del documentario di Matt Mitchener, Devin Chanda, Stefano Camurri e Cesare Della Salda intitolato Benny Benassi – Equilibrio e dedicato all’alfiere della dance italiana nel mondo, e per la sezione I film della nostra vita (quest’anno dedicata ai guilty pleasures) l’appuntamento con Le barzellette del compianto Carlo Vanzina.



Si spazia anche per quanto riguarda gli Incontri Ravvicinati: oggi si alterneranno, a partire dalle 16, prima Luciano Ligabue e Fabrizio Moro, a Roma per parlare della realizzazione del cortometraggio Sogni di Rock’n’Roll, presentato in anteprima esclusiva al pubblico della Festa del Cinema, poi Joe Wright, che in questa sedicesima edizione porta con sé il suo ultimo film.