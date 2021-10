No Hard Feelings, annunciato il nuovo film di Jennifer Lawrence

Stando a quanto riportato dal magazine The Hollywood Reporter, la pellicola verrà diretta da Gene Stupnitsky

Nuovo impegno lavorativo all’orizzonte per una delle attrici più amate e di successo del mondo dorato di Hollywood, nelle scorse ore il magazine ha rivelato i dettagli del film con protagonista Jennifer Lawrence , classe 1990 .

The Hollywood Reporter ha annunciato l’avvio della produzione targata Sony che vedrà alla regia Gene Stupnitsky , classe 1977, coinvolto anche nella scrittura delle sceneggiatura al fianco di John Phillips , quest'ultimo nel ruolo di produttore esecutivo.

Inoltre il magazine ha rivelato che le riprese dovrebbero prendere avvio a Montauk nel corso della prossima estate; nessuna indiscrezione per quanto riguarda la possibile data di distribuzione e i nomi di altri eventuali attori, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.