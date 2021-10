8/14 Foto di Maria Marin

Il film racconta la storia di Ettore (Marco Giallini), che è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive, se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “Sono Babbo Natale!”. Ma sarà davvero così?