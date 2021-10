Armageddon Time, Anthony Hopkins nella pellicola

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline , Anthony Hopkins prenderà parte alla nuova pellicola che vedrà coinvolto James Gray come regista, sceneggiatore e anche produttore, in quest’ultimo caso al fianco di Anthony Katagas , Marc Butan e Rodrigo Teixeira .

Il film potrà contare sul coinvolgimento di Jeremy Strong e Anne Hathaway, presenti anche Banks Repeta, Jaylin Webb e Ryan Sell.

Per quanto riguarda le riprese, la produzione è al momento in corso a New York, non ci sono invece notizie per quanto riguarda la possibile data di uscita, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere gli sviluppi futuri.

La produzione sarà targata Focus Features che si occuperà anche della distribuzione negli Stati Uniti d’America, Universal Pictures International seguirà invece le uscite nel resto del mondo.