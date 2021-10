The Son, Anthony Hopkins nel nuovo film di Florian Zeller

Terminate le riprese del nuovo film di Florian Zeller; nel cast anche Anthony Hopkins in un ruolo scritto appositamente per lui Condividi:

Sir Anthony Hopkins, dopo aver vinto l’Oscar per la sua grande interpretazione in “The Father”, torna a collaborare con Florian Zeller per il nuovo film “The Son”. “The Father” è stato l’opera prima del regista ed è diventato uno dei film rivelazione dell’anno; la pellicola, oltretutto, ha vinto anche l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, confermando la grande qualità dell’opera di Zeller.

approfondimento I film più belli di Anthony Hopkins, premio Oscar con The Father Per quanto riguarda Anthony Hopkins è riuscito a conquistare la sua seconda statuetta della carriera, più che meritata, alla veneranda età di 83 anni. Per questo l’attore gallese è tornato a lavorare con il regista, entrando ufficialmente nel cast di “The Son”, al fianco di nomi come Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e il giovane Zen McGrath. Le riprese della nuova fatica di Florian Zeller si sono appena concluse e hanno toccato Londra, New York e la Francia. Per quanto riguarda l’uscita della pellicola ancora non ci sono indicazioni al riguardo, ma con buone possibilità dovremo aspettare la metà del 2022.