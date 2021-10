Timothée Chalamet rivela: "Mai film sui supereroi"

Ecco i preziosi consigli ricevuti dall’attore da uno dei suoi idoli, del quale non intende fare il nome. Nessuna chance di vederlo su set Marvel e DC Condividi:

Timothée Chalamet è uno degli attori più apprezzati del panorama di Hollywood degli ultimi anni. La sua filmografia è già qualitativamente ricchissima, nonostante l’interprete non abbia ancora compiuto 30 anni.

approfondimento I migliori film da vedere a ottobre 2021. FOTO Christopher Nolan lo ha inserito nel cast di “Interstellar”, anche se l’esplosione della sua carriera è avvenuta nel 2017 con “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino. Nello stesso anno ha recitato in “Lady Bird” di Greta Gerwig, per poi lasciare spazio a un 2019 davvero esaltante. In dodici mesi sono state pubblicate tre pellicole: “Un giorno di pioggia a New York”, “Il re” e “Piccole donne”. Particolarmente apprezzato in “Dune” di Denis Villeneuve, con i fan che attendono con ansia l’uscita a novembre di “The French Dispatch” di Wes Anderson.

I consigli ricevuti approfondimento Venezia 78, Dune: la recensione del film con Timothée Chalamet Intervistato dal “Time”, Timothée Chalamet ha parlato dei preziosi consigli ricevuti da uno dei suoi idoli in merito alla propria carriera. Indicazioni che, ad oggi, sono state seguite alla lettera: “Uno dei miei eroi, non posso dire chi perché mi prenderebbe a calci, mi ha messo un braccio sulle spalle, la prima notte che ci siamo incontrati, e mi ha dato dei consigli. Niente droghe pesanti e niente film sui supereroi”.

approfondimento Timothée Chalamet, la prima foto nei panni di Willy Wonka Sarà molto difficile, dunque, poter vedere Chalamet coinvolto in produzioni Marvel e DC nel prossimo futuro. L’attore ha poi parlato della sua carriera: “Si tratta di una combinazione di fortuna e dei buoni consigli ricevuti all’inizio per non restare incastrato in un solo tipo di ruolo”.