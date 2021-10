Daniel Craig riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame

L’attore britannico si appresta a ricevere uno dei più prestigi riconoscimenti nel mondo dello spettacolo in un evento in programma mercoledì 6 settembre .

Nelle scorse ore l’atteso No Time To Die ha fatto il suo arrivo nelle sale del Regno Unito entusiasmando immediatamente il pubblico tanto da diventare il miglior debutto di sempre sul territorio inglese con circa 6.800.000 dollari di incasso.

No Time To Die segna il miglior debutto di sempre nel Regno Unito

Ana Martinez, producer e persona di riferimento per la Hollywood Walk of Fame, ha dichiarato: “Daniel Craig è un’icona culturale britannica, così come James Bond, l’uomo che ha interpretato in cinque film di 007. Siamo entusiasti di posizionare la sua stella della Walk of Fame vicino alla stella di un altro attore famoso che ha interpretato James Bond, ovvero Roger Moore. I fan saranno contenti di vedere le loro stelle in una posizione appropriata al 7007 della Hollywood Boulevard”.