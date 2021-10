No Time To Die segna il miglior debutto di sempre nel Regno Unito

No Time To Die ha finalmente fatto il suo atteso debutto sul grande schermo.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha drasticamente colpito l’industria della settima arte comportando modifiche e rinvii, ma giovedì 30 settembre No Time To Die ha finalmente debuttato nel Regno Unito conquistando immediatamente il pubblico.

No Time To Die , 7 cose da sapere sul film

007 No time To Die, il cast del nuovo film su James Bond

Henry Cavill disponibile per diventare James bond

approfondimento

007 No Time to Die, il red carpet per la premiere a Londra

Poco fa CBR ha riportato le dichiarazioni dell’attore in merito a un eventuale ruolo all’interno della saga cinematografica.

Infatti, Henry Cavill si è detto entusiasta di una ipotetica partecipazione come protagonista o antagonista: “Se Barbara Broccoli e Michael G. Wilson saranno interessati a me in qualche modo per prendere parte alle loro pellicole, allora sarò felice di avere una discussione con loro”.