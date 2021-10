Tra Scarlett Johansson e Disney accordo per "Black Widow"

Si è conclusa la controversia tra l’attrice protagonista del film e la nota casa di produzione. La star aveva fatto causa alla multinazionale statunitense contestando la presunta violazione del contratto e i mancati guadagni per decine di milioni di dollari Condividi:

Scarlett Johansson e Disney hanno trovato un accordo dopo la denuncia da parte dell’attrice depositata lo scorso luglio presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles. La star aveva fatto causa alla più grande industria dell'intrattenimento del mondo per aver mandato in onda sulla piattaforma in streaming Disney + il film Black Widow, di cui è protagonista, quando la pellicola era ancora nelle sale. Questo, a detta sua, non solo rappresentava una violazione del contratto, ma avrebbe anche provocato per lei un mancato guadagno di decine di milioni di dollari. Secondo alcuni ben informati vicini all’attrice, si parla di 50 milioni di dollari (43 milioni di euro) che avrebbe ottenuto dai bonus legati ai biglietti venduti in sala.



La questione Disney + approfondimento Black Widow: gli Easter egg e le curiositàsul film La causa contro la Disney risale a fine luglio, quando Black Widow è uscito contemporaneamente nelle sale cinematografiche e sulla piattaforma di streaming Disney+. La protagonista della pellicola, che dalla Disney ha preso 20 milioni di dollari per il suo lavoro, ha sottolineato che gli accordi presi in fase di contratto erano ben diversi: la Disney si impegnava, infatti, a lanciare il film in esclusiva “in almeno 1.500 cinema” e per almeno tre mesi.

I guadagni al botteghino approfondimento What If...?, una clip ufficiale della serie tv Marvel con Black Widow Attori e registi guadagnano anche sui biglietti staccati al botteghino, ricevendo un bonus quando viene superata una certa cifra. La cosa non avviene invece con lo streaming, dove i singoli titoli non generano un profitto o una perdita. Almeno per quanto riguarda la Disney: la casa di produzione non traduce in alcun modo in 'dividendi' per cast tecnico e artistico gli abbonamenti dello streaming.

Accordo trovato: ma non ci sono i dettagli approfondimento Scarlett Johansson: tutte le foto dei suoi film I dettagli dell’accordo trovato tra le parti non sono stati resi noti, ma in una nota congiunta Disney e la Johansson si sono detti soddisfatti: "Sono molto contento che siamo stati in grado di raggiungere un accordo reciproco con Scarlett Johansson riguardo a Black Widow", ha dichiarato Alan Bergman, presidente dei contenuti di Disney Studios. "Apprezziamo il suo contributo al Marvel Cinematic Universe e non vediamo l'ora di lavorare insieme su una serie di progetti imminenti, tra cui la Torre del terrore della Disney", ha aggiunto.

Scarlett Johansson pagata 20 milioni dalla Disney Per la sua partecipazione al film, in cui interpreta un’assassina russa diventata supereroe dei Vendicatori della Vedova Nera, la Johansson ha ricevuto da Disney 20 milioni di dollari. L’attrice hollywoodiana è in cima alla lista della rivista Forbes delle attrici più pagate al mondo nel 2018 e nel 2019, con guadagni che pare abbiano superato i 56 milioni di dollari all’anno fino a giugno 2019. Con la Marvel ha lavorato in ben 9 film.

Gli incassi di black widow Black Widow, che ha debuttato contemporaneamente il 9 luglio nei cinema e su Disney+, ha stabilito un record al botteghino per un'uscita durante la pandemia nel suo primo fine settimana, incassando 218 milioni di dollari (161 milioni di euro), ma gli incassi al botteghino erano poi diminuiti drasticamente. Secondo Box Office Mojo, il servizio di monitoraggio dei film, al momento la pellicola ha incassato oltre 378 milioni di dollari e, secondo quanto sostenuto dalla Disney, ha generato circa 60 milioni di dollari tramite acquisti in streaming nei suoi primi 20 giorni di uscita.