Aladdin 2, Mena Massoud aggiorna sullo stato dei lavori del film

Sceneggiatori al lavoro

approfondimento

Aladdin: 6 curiosità sul remake del film Disney

Il prossimo Vancouver International Film Festival (in programma dall'1 al 10 ottobre), è l'occasione per una chiacchierata con Mena Massoud, coinvolto in “Lamya's Poem” che sarà presentato in anteprima nella kermesse. Nel corso dell'intervista rilasciata ai media statunitensi, l'attore è stato interrogato anche a proposito del progetto del sequel del live-action “Aladdin”, che nel 2019 gli ha regalato una enorme popolarità nonché una candidatura come Miglior attore in un film fantasy ai Teen Choice Award.

Massoud ha chiarito che il progetto è assolutamente in fase di lavorazione e che, nonostante gli aggiornamenti siano stati scarsi, anche per i ritardi che tutti i prodotti cinematografici hanno subito a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), gli sceneggiatori sono al lavoro. Purtroppo, ha precisato l'attore egiziano naturalizzato canadese, i membri del cast sono l'ultimo tassello del puzzle all'interno di una produzione in cui il lavoro che precede la fase delle riprese è massiccio ed impegnativo. L'augurio dell'attore che ha interpretato il protagonista nel film di Guy Ritchie è quello di incontrare nuovamente sul set i compagni della prima avventura (e dunque Will Smith, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, etc.) per il secondo capitolo di quella che è sicuramente una pellicola molto attesa.