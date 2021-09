Da venerdì 1 a venerdì 8 ottobre su Sky Cinema Collection (canale 303) una programmazione dedicata al genere più celebrato da Hollywood con oltre 50 titoli tra i classici western e gli “spaghetti western” più amati Tutti i film sono disponibili on demand nella collezione Western e in streaming su NOW Condividi:

“Il cinema deve essere spettacolo, è questo che il pubblico vuole. E per me lo spettacolo più bello è quello del mito. Il cinema è mito.” Cosi la pensava Sergio Leone. E qual è il genere mitico per antonomasia se non il western? Colt, fuorilegge, cowboy, indiani, sceriffi, cavalli, fucili, nordisti, sudisti, saloon, duelli, pallottole, bounty killer continuano ad abitare nell’infinito numero di film che hanno racconta il selvaggio west. E la collezione proposta da Sky Cinema (dal primo all’( ottobre) si trasforma così in un osservatorio privilegiato dal quale è possibile ammirare alcuni dei capolavori di questo intramontabile genere cinematografico.

Segnaliamo alcuni grandi classici del genere come CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO con Robert Redford diretto da Sydney Pollack; il suggestivo IMPICCALO PIÙ IN ALTO con Clint Eastwood, Ben Johnson e Bruce Dern. Da non perdere pellicole più recenti, tra cui: il kolossal da 7 Oscar® BALLA COI LUPI diretto e interpretato da Kevin Costner; THE HATEFUL EIGHT di Quentin Tarantino, con un super cast tra cui Samuel L. Jackson e Jennifer Jason Leigh; l'avventura ambientata tra saloon e tavoli da gioco MAVERICK con Mel Gibson e Jodie Foster; il western che trasuda vendetta CACCIA SPIETATA con Liam Neeson e Pierce Brosnan; l'avvincente GLI ULTIMI FUORILEGGE con Emile Hirsch e John Cusack; QUEL TRENO PER YUMA con Christian Bale e Russel Crowe; e l'incredibile storia vera del primo maresciallo nero nel selvaggio West HELL ON THE BORDER - COWBOY DA LEGGENDA con David Gyasi, Frank Grillo e Ron Perlman

Da non perdere domenica 3 ottobre la maratona di "Spaghetti Western" con Il capostipite DJANGO diretto da Sergio Corbucci e interpretato da Franco Nero e i grandi classici di Sergio Leone, C'ERA UNA VOLTA IL WEST, GIÙ LA TESTA e "la trilogia del dollaro" PER UN PUGNO DI DOLLARI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ e IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO.