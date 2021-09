Cry Macho – Ritorno a casa trailer italiano del film di Clint Eastwood

approfondimento

Clint Eastwood torna in sella nel film western Cry Macho

Clint Eastwood interpreta Mike Milo, ex stella del rodeo e ora allevatore di cavalli in declino, che nel 1979 accettò l’incarico di un ex boss di riportare a casa il figlio dal Messico. Costretto a percorrere strade secondarie nel loro viaggio verso il Texas, l’improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente arduo, durante il quale l’allevatore di cavalli, ormai stanco di tutto, trova dei legami imprevisti oltre che il suo senso di riscatto. A proposito di questa nuova versione di Clint Eastwood cowboy, il produttore Tom Moore ha commentato: "La cosa che tutti adorano vedere è Clint con il cappello da cowboy e a cavallo. Non monta a cavallo da Gli spietati. Il primo giorno che abbiamo girato la scena, tutti i membri della troupe erano davvero elettrizzati, è stato in momento speciale: era di nuovo in sella".

Cry Macho – Ritorno a casa, cast e staff

Oltre a Clint Eastwood, del film fanno parte anche Eduardo Minett nel ruolo del ragazzo, Rafo, Natalia Traven in quello di Marta e Dwight Yoakam che interpreta l’ex impiegato di Mike, Howard Polk. Il cast include inoltre Fernanda Urrejola nel ruolo di Leta e Horacio Garcia-Rojasin quello di Aurelio. Ben Davis (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Captain Marvel) è il direttore della fotografia nominato ai premi BAFTA, Ron Reiss (arredatore in Richard Jewell e The Mule) è lo scenografo. Lo staff comprende poi il montatore premio Oscar Joel Cox (Unforgiven), che ha editato moltissimi film del regista, il montatore David Cox (Den of Thieves, assistente al montaggio in Richard Jewell e The Mule) e la costumista, sua collaboratrice di lungo corso, Deborah Hopper. Le musiche sono di Mark Mancina (Oceania).