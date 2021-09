007, Henry Cavill disponibile per il ruolo di James Bond

Stando a quanto riportato da CBR, l’attore si è dichiarato entusiasta di poter valutare un ruolo all’interno della saga cinematografica Condividi:

Daniel Craig si appresta a salutare l’agente con cui ha appassionato il pubblico di tutto il mondo dominando anche il box-office internazionale. Nelle scorse ore il magazine CBR ha riportato le dichiarazioni rilasciate da Henry Cavill in merito a un ipotetico futuro nei panni di James Bond.

Henry Cavill, le sue dichiarazioni approfondimento No Time To Die , 7 cose da sapere sul film In questi giorni è aumentata sempre di più la curiosità del pubblico per il nome dell’attore che avrà il compito di prendere il testimone di Daniel Craig per il ruolo di uno dei protagonisti più celebri e amati nella storia della settima arte.

approfondimento 007 No time To Die, il cast del nuovo film su James Bond Nelle scorse CBR ha rilanciato le parole di Henry Cavill riguardo alla possibilità di recitare all'interno del franchise nel ruolo dell’agente segreto o di uno dei suoi antagonisti: “Se Barbara Broccoli e Michael G. Wilson saranno interessati a me in qualche modo per prendere parte alle loro pellicole, allora sarò felice di avere una discussione con loro".