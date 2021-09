Mamma, ho perso l'aereo, annunciata la data di uscita del reboot

Secondo quanto riportato dal magazine Screenrant, Home Sweet Home Alone vedrà nel cast Archie Yates, Rob Delaney, Ellie Kemper, Kenan Thompson e Chris Parnell Condividi:

È il 1990 quando l’iconica pellicola con protagonista Macaulay Culkin arriva sul grande schermo divenendo uno dei film più amati nella storia del cinema. Nel corso degli anni Mamma, ho perso l'aereo ha continuato a conquistare nuove generazioni di spettatori affermandosi come un vero e proprio cult. Ora, a distanza di oltre tre decenni dall’uscita, il reboot sta finalmente per debuttare su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La notizia ha immediatamente destato grande curiosità nel pubblico, desideroso di poter vedere il film con Archie Yates nel ruolo del protagonista Max.

Screenrant ha inoltre rivelato anche alcuni dettagli guardanti la pellicola, il cui titolo originale sarà Home Sweet Home Alone. Il reboot vedrà il piccolo protagonista alle prese con una coppia intenzionata a rubargli un cimelio di famiglia, nel cast non sarà presente nessun attore dei due film diretti da Chris Columbus, nonostante alcune voci abbiano parlato della possibilità di un cameo da parte di Macaulay Culkin (FOTO), la notizia però non è al momento stata confermata.