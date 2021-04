Mamma, ho perso l'aereo: quasi terminate le riprese del reboot Disney

Il protagonista del film è Max, interpretato da Archie Yates, già apprezzato nel film “Jojo Rabbit”, nel quale ha interpretato Yorki Condividi:

Continuano le riprese del reboot di “Mamma, ho perso l’aereo”, che pare siano quasi giunte alla fase finale. A confermato è Keenan Thompson, protagonista di una recente intervista per “Watch What Happens Live”.

approfondimento Macaulay Culkin è diventato papà: è nato Dakota Song La pellicola è in realizzazione per la piattaforma Disney+, visibile su Sky Q e Now. L’attore, membro del cast del titolo particolarmente atteso e temuto allo stesso tempo dai fan, si è così espresso sullo stato dei lavori sul set: “Le riprese sono state molto lunghe. Hanno avuto inizio in Canada. Sono state poi bloccate a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Si è trattato di una lavorazione altalenante. Credo però siamo ormai vicini alla conclusione. Ho dovuto ridoppiare alcune cose di recente. Questo tipo di cose si fanno solitamente quando si è ormai prossimi alla fine”.