K-Way festeggia 60 anni con una mostra e una sfilata

In occasione dei 60 anni di K-Way, Flash ci accompagna all'interno della mostra al Museo della Permanente di Milano “In Y/Our Life - The Hidden Side of Everyday Things”. Un progetto nato per raccontare la caratteristica principale di questo storico brand: la sua iconicità.

Si tratta di una mostra globale che ha come obiettivo quello di esplorare il lato poetico della quotidianità. E’ un percorso tra archivio, design e arte dove al centro però non c’è tanto la moda quando la vita di tutti i giorni, semplici oggetti che decorano ma danno anche forma alla nostra vita, come lo è K-Way.

“L'idea del progetto è proprio quello di celebrare prodotti che sono presenti nella nostra vita da sempre in modi molto diversi, anche a volte senza ricordarsene o senza accorgersene, ci racconta Lorenzo Boglione, Vicepresidente del Gruppo BasicNet. "Il K-Way e nella memoria di tutti da quando siamo bambini e noi vogliamo rimanere un brand per tutti, per i bambini, per gli adulti, veramente per tutti.”

Nato nel 1965, K-Way ha rivoluzionato i guardaroba di tutto il mondo trasformando il suo nome in un punto di riferimento nell’abbigliamento antipioggia e antivento. Un oggetto richiudibile e impacchettabile che ha presto conquistato la vita di migliaia di persone e che, pur evolvendosi, è rimasto fedele a sé stesso: classico ma anche contemporaneo, tecnologico e soprattutto funzionale. Un’icona, insomma, un elemento imprescindibile nel quotidiano di tutti.

“Se guardiamo i brand che hanno partecipato alla nostra esposizione notiamo che sono tutti accessibili. Bic, Post-it, Chupa Chups, Pongo, Borotalco sono tutti brand facilmente accessibili e facilmente utilizzabili. Ed è la stessa cosa per K-Way”, ci spiega Lorenzo Boglione.“Vogliamo far fare un tuffo nel passato o comunque nella memoria a tutti quelli che hanno utilizzato questi prodotti. Associandoci tutti insieme si capisce qual è il vero valore dei nostri brand.”

In questa mostra, K-Way ha chiesto ad alcune tra le menti più brillanti

della scena internazionale di reimmaginare la quotidianità. Ne è nato un viaggio emozionante che ha permesso di esplorare l’evoluzione di marchi senza tempo che hanno avuto un enorme impatto non solo commerciale, ma anche culturale.

Gli artisti coinvolti sono Francesca Casale, Serafin Gerber, Agostino Iacurci, Koo Jeong-A, Eva Jospin, Masha Leonenko, Tomáš Libertíny, Andrea Magnani, Emiliano Ponzi, Luisa Rabbia, Leanne Shapton, Patricia Urquiola, Olimpia Zagnoli.

Le tre sezioni

La prima parte della mostra, intitolata “Happy when it rains”, è dedicata ai 60 anni di K-Way: un viaggio affascinante attraverso l’archivio storico del brand con oggetti originali e pezzi iconici a raccontare decenni di innovazione e cambiamento.

La seconda sezione, ‘Everyday Icons’, attraversa l'archivio dei marchi partner, offrendo un affascinante viaggio tra design e innovazioni.

Curata da Nova Express e Gianluigi Ricuperati, la terza sezione è il cuore pulsante del progetto ed è intitolata proprio In ‘Y/Our Life’. Qui, attraverso opere, installazioni, invenzioni e racconti ispirati ai valori e al DNA di marchi iconici, i 13 artisti coinvolti esplorano il lato nascosto del quotidiano, offrendo una reinterpretazione unica e visionaria degli oggetti simbolo dei brand partner.

“Attraverso questa mostra volevamo trasmettere l'idea che la vita quotidiana è fonte di poesia”, ci spiega il curatore Gianluigi Ricuperati. “Siamo portati a pensare all'arte come qualcosa che si astrae e che riguarda solo momenti sublimi o eccezionali. Invece, crediamo che anche nelle pieghe più sottili del vivere quotidiano, pieghe che spesso sono associate a gesti che noi facciamo con prodotti molto semplici come una Bic, come un Post-it su cui segniamo un appunto, come una Moka con cui ci facciamo il caffè alla mattina, ecco in quelle pieghe ci sia una poetica. Gli artisti hanno aiutato a elevare e far capire quanta poesia c’è nel lato nascosto degli oggetti quotidiani.”

La sfilata



Una celebrazione culminata con la sfilata, omaggio alla giacca antipioggia.

Un dialogo tra passato e presente che guarda però al futuro, grazie alla rilettura di elementi iconici come il guscio e la tasca.

“Vogliamo che il brand resti fedele a se stesso”, dice Lorenzo Boglione. "E’ nato come un prodotto semplice, un prodotto per tutti estremamente funzionale e vogliamo continuare ad essere questo. Ovviamente facciamo tante altre cose, dalla sfilata agli accessori, però l'essenza del brand è la giacca impermeabile antivento, per tutti i giorni e per tutti, legata alla quotidianità della nostra vita.”