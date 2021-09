Leave The World Behind, Mahershala Ali protagonista con Julia Roberts

Deadline ha riportato in esclusiva le indiscrezioni sul film targato Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Condividi:

Nuovo impegno cinematografico all’orizzonte per l’attore statunitense. Nelle scorse ore Deadline ha rivelato i dettagli della pellicola che vedrà Mahershala Ali, classe 1974, nel ruolo di protagonista al fianco di una delle artiste più iconiche e amate del mondo dorato di Hollywood (FOTO).

Leave The World Behind, la produzione approfondimento Blade, slittano le riprese del film Marvel con Mahershala Ali Leave The World Behind è il titolo della produzione targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che potrà contare su una coppia formata da due dei volti più popolari a livello internazionale. Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine, Mahershala Ali è entrato a far parte della produzione affiancando Julia Roberts, classe 1967. Deadline ha rivelato che la pellicola, basata sull’omonima opera dello scrittore Rumaan Alam, avrà alla regia Sam Esmail.

approfondimento Julia Roberts, rara foto di coppia con il marito per l'anniversario Leave The World Behind racconta la storia di due famiglie, sconosciute l’un l’altra, costrette a trascorrere insieme un weekend. Il lavoro indaga le relazioni e come vengano creati nuovi legami nei momenti di difficoltà.