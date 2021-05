Blade, slittano le riprese del film Marvel con Mahershala Ali

Individuato lo sceneggiatore ma non il regista. I fan potrebbero dover attendere più di due anni per apprezzare il nuovo “Blade”

Annunciato al Comic-Con di San Diego del 2019, “Blade” non ha ancora avviato la propria lavorazione sul set e, stando alle ultime news, non lo farà ancora per molto tempo. I fan erano entusiasti all’idea di poter apprezzare Mahershala Ali nei panni del celebre personaggio Marvel ma, stando a quanto riportato da “Hollywood Reporter”, la data di inizio riprese è stata posticipata.