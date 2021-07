Julia Roberts, rara foto di coppia con il marito per l'anniversario

“È solo l’inizio” scrive la celebre attrice Julia Roberts a corredo di una foto pubblicata su Instagram che la ritrae in uno scatto con il marito Daniel Moder. I due hanno festeggiato il 19esimo anno di matrimonio

Una tenuta sportiva per lei, che indossa un cappello con visiera arancione e grandi occhiali da sole scuri, mentre lui è avvolto in un asciugamano a righe. Si abbracciano affettuosamente sulla spiaggia, confermando la solidità della loro relazione e di un amore puro che dura da quasi 20 anni.

Parlando del marito, Julia Roberts lo ha definito come una persona eccezionale, spiegando di avere creato un bellissimo equilibro tra vita privata e lavoro: “Ci divertiamo moltissimo. Quando ci capita di lavorare insieme possiamo evitare di rientrare a casa e di chiederci reciprocamente come sia andata la giornata. Io lo trovo davvero fantastico!”

La Roberts è sempre stata restia a parlare della sua vita privata, mantenendo un grande riserbo e pubblicando poche foto che la ritraggono in momenti di intimità familiare. Nel 2017, l’attrice aveva rilasciato un’intervista a People, dichiarando di aver trovato il partner perfetto: “Tutte le volte che lo vedo rientrare a casa mi sembra di rivivere un sogno. Penso sempre: finalmente è tornato.”

I due si sono conosciuti sul set del film “The Mexican - Amore senza la sicura”, in cui lei vestiva i panni della co protagonista, insieme a Brad Pitt, mentre Moder era il direttore della fotografia.

L’attrice, divenuta celebre grazie a “Pretty Woman”, a 53 anni è ancora in splendida forma. Oltre a essere stimata per il suo talento e la sua simpatia, la Roberts possiede una bellezza naturale che la rende unica e molto apprezzata anche dal pubblico femminile.

Il suo sorriso, assicurato per oltre 30 milioni di dollari, è il suo tratto distintivo per eccellenza, così come lo sono le sue gambe “chilometriche”, lunghe e affusolate.

Il suo elisir di lunga vita è un mix che comprende: un matrimonio solido e felice, una villa immersa nel verde a Malibu, una dieta rigida in cui è vietato il “junk food” e allenamenti giornalieri, preferibilmente all’alba.

Recentemente era stata presa di mira dagli “haters”, a seguito della pubblicazione di una foto che la mostrava in una tenuta casalinga, con i capelli raccolti e gli occhiali da vista, insieme alla nipote. Tra i commenti al vetriolo uno su tutti ha colpito l’attrice: “Come stai invecchiando male, sei orrenda”, ma la sua risposta aveva confermato la sua compostezza e la sua eleganza: “Ho 50 anni - aveva dichiarato - so chi sono e cosa voglio, ma commenti del genere possono ferire.”