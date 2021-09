È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola diretta e interpretata da Domenico Fortunato che è tra le anteprime mondiali in concorso al Bari International Film Festival. Atteso in anterprima per il 29 settembre, verrà poi distribuito nelle sale cinematografiche a ottobre da Altre Storie

Ad affiancarlo c'è un cast ricco di stelle nostrane, tra cui spiccano i nomi di Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini, Dino Abbrescia, Giorgio Colangeli, Giulio Beranek, Silvia Mazzieri, Sara Putignano e Franco Ferrante. Oltre all’esordiente Giuliana Simeone. Potete guardare il trailer ufficiale del film "Bentornato Papà" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

La trama



approfondimento

Morto il padre di Hugh Jackman, le parole dell'attore su Instagram

La pellicola narra una storia familiare caratterizzata da legami profondi. Legami così profondi da scavalcare le tante incomprensioni.

Da un lato c'è Franco (interpretato da Domenico Fortunato), un padre che ha dedicato tutto se stesso alle cose per lui più importanti della vita: la famiglia e il lavoro.

Dall'altro lato troviamo Andrea, il figlio di Franco che è uno studente diviso tra ambizioni e paure (entrambe tipiche della sua giovane età), e Alessandra, la figlia che come sogno nel cassetto ha quello di insegnare, diventando maestra.

L'affresco familiare è molto ampio e comprende anche la moglie Anna, tanto amorevole quanto apprensiva, e pure il fratello di Franco, Silvano, a cui lui è legatissimo.



All'improvviso un evento tragico colpirà Franco e finirà con lo sconvolgere la sua vita e anche quella dei suoi familiari. Tutti quanti incominceranno un percorso di terapia dell'anima, nella speranza di trovare un nuovo equilibrio. Ma i colpi di scena sono tanti e tutto finirà per cambiare ancora una volta. Esattamente come nella vita, dove "panta rei": tutto scorre, tutto cambia e tutto è sempre in divenire.

La malattia è l’antagonista di questa pellicola toccante e molto intensa, un “villain” contro cui tutti quanti i personaggi di questo film corale combatteranno. Ma la forza della vita, dell’amore e della famiglia - intesa come gruppo di cari che veicolano empatia e solidarietà, quindi non soltanto prettamente come “sangue del mio sangue” - sarà ciò che permetterà di affrontare la più grande paura dell’uomo. La più grande paura di noi tutti.