Il post di Hugh Jackman

"Nel mio cuore c’è una profonda tristezza, ma sono anche pieno di gratitudine e amore. Mio padre era, in una parola, straordinario. Ha dedicato la sua vita alla famiglia, al suo lavoro e alla sua fede. Prego che ora sia in pace con Dio", è il messaggio scritto da Hugh Jackman nell'annunciare la morte del padre. Lo scorso anno, sempre in occasione della festa del papà, l'attore aveva condiviso con i follower un saggio consiglio di Christopher: "Mi ha insegnato a mantenere sempre le mie promesse… Anche se si scopre che c’è un’opzione migliore o qualcosa che mi avvantaggerà di più. Sii fedele alla tua parola". Christopher John Jackman è morto all'età di 84 anni. È stato lui a crescere l'attore e gli altri quattro figli dopo la separazione dalla moglie Grace. La madre di Hugh Jackman se ne tornò in Inghilterra dall'Australia quando il figlio aveva 8 anni. Solo recentemente l'attore avrebbe recuperato il rapporto con la donna.