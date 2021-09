Film stasera in TV da non perdere lunedì 13 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 13 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Ridatemi mia moglie, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Fabio De Luigi e Anita Caprioli in una serie Sky Original. Un uomo viene abbandonato dalla moglie e inizia a fare di tutto per riconquistarla.

French Kiss, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Kevin Kline e Meg Ryan in una commedia romantica. Una donna scopre che il fidanzato la tradisce e parte per la Francia per riprenderselo.

Mio cugino Vincenzo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Joe Pesci e Marisa Tomei in un classico della commedia. Un eccentrico avvocato deve tirare fuori dai guai due ragazzi accusati di omicidio.

Le dindon – Il tacchino, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Dany Boon in una commedia corale. Un uomo s’innamora della ragazza di un suo caro amico.

Jenny’s Wedding, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Katherine Heigl interpreta una ragazza che vuole sposare una donna ma non riesce a comunicarlo ai genitori.

Loro chi?, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Edoardo Leo e Marco Giannini in una commedia incentrata su un gioco di multipli inganni.

Un’occasione da Dio, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Simon Pegg e Kate Beckinsale in una commedia fantascientifica. Gli alieni invadono la Terra ma concedono a un uomo i poteri per salvarla.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La talpa, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Gary Oldman, Tom Hardy, Colin Firth e Benedict Cumberbatch in un film tratto da un romanzo di John Le Carrè.

Un sogno chiamato Florida, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Willem Dafoe in un’intensa pellicola candidata agli Oscar del 2018.

Film di azione da vedere stasera in tv



Il giustiziere della notte, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Bruce Willis interpreta un chirurgo in cerca di vendetta dopo un attacco alla sua famiglia.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Dolittle, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Robert Downey Jr. in un’epica avventura. Un dottore in grado di parlare con gli animali si avventura in una missione su un’isola deserta.

La maschera di Zorro, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Anthony Hopkins, Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones in una rivisitazione delle avventure di Zorro.

La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Terzo capitolo della saga de “La Mummia” con Brendan Fraser che affronta un crudele imperatore cinese.

Film thriller da vedere stasera in tv



Pay the Ghost, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Nicolas Cage in un thriller paranormale. Per far luce sulla scomparsa del figlio due genitori seguono indizi che portano a un fantasma.

Film biografico da vedere stasera in tv



Un amico straordinario, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Tom Hanks in un film sull’amicizia. Il giornalista Lloyd Vogel intervista Fred Rogers, conduttore di uno show per bambini.

I programmi in chiaro



Il commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1



Luca Zingaretti è il commissario Montalbano, personaggio creato da Andrea Camilleri e trasportato con successo sul piccolo schermo.

John Wick 3 - Parabellum, ore 21:20 su Rai 2



Terzo capitolo della saga di John Wick, con uno scatenato Keanu Reeves. Wick ha un’ora per fuggire da New York dopo aver ucciso un gangster.

Presa Diretta, ore 21:20 su Rai 3



Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Riccardo Iacona.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4



Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5



Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Killer elite, ore 21:20 su Italia 1



Robert De Niro e Jason Statham in un thriller misto ad azione. Un ex killer torna in azione per salvare un amico.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:20 su La7



Licia Colò attraversa alcuni dei posti più sensibili e belli del pianeta ma anche quelli più a rischio.

The Karate Kid – La leggenda continua, ore 21:30 su TV8



Remake del famoso primo film della saga, con Jaden Smith e Jackie Chan come protagonisti della pellicola.

Superfantagenio, ore 21:25 su Nove

Bud Spencer è genio barbuto si mette al servizio di un ragazzino di Miami che lotta contro la mafia.