“The Last Duel" è la storia di un tradimento e vendetta. Una donna, con coraggio è pronta a mettersi da sola al servizio della verità. I film in concorso della giornata, gli ultimi due della kermesse, sono invece "On the job: the missing 8" di Erik Matti, racconto/affresco delle ombre nella società filippina, analizzate attraverso la scomparsa di otto persone, e "Un autre monde" di Stéphane Brizé su un dirigente d'azienda (Vincent Lindon) che deve rimettere in discussione le proprie scelte

