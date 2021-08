Film stasera in TV da non perdere venerdì 27 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 27 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



The 2nd – Uno contro tutti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Action con Ryan Phillippe. Un agente dei servizi segreti deve sventare il piano di un gruppo di terroristi.

Geostorm, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Disaster movie con Gerard Butler. Una terribile catastrofe naturale promette di abbattersi sulla Terra.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Beginners, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Ewan McGregor, Christopher Plummer e Melanie Laurent in un drama. Un uomo, poco prima di morire, dichiara la sua omosessualità.

Siberia, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Keanu Reeves interpreta un commerciante di pietre preziose che ha 48 ore per recuperare un diamante da rivendere a un gangster.

Contagious, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Arnold Schwarzenegger in un film post-apocalittico in cui un’epidemia rende le persone degli zombie.

Film commedia da vedere stasera in tv



Qualcosa di nuovo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti in una commedia romantica. Due amiche si contendono l’amore di uno sconosciuto.

L’amore all’improvviso – Larry Crowne, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Tom Hanks e Julia Roberts in una commedia romantica. Un uomo, licenziato, decide di iscriversi al college.

Vengo anch’io, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Il duo comico Nuzzo e Di Biase nel loro primo film, una commedia on the road.

Ricchi di fantasia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli nella vita clandestina di due amanti che vincono alla lotteria.

Dom Hemingway, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Jude Law ed Emilia Clarke in una commedia british. Uscito di prigione uno scassinatore cerca la sua ricompensa per non aver fatto la spia dopo il colpo.

La matassa, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Ficarra e Picone hanno a che fare con una matassa da sbrogliare, cioè il difficile rapporto tra due cugini.

Film fantasy da vedere stasera in tv



GGG – Il grande gigante gentile, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Adattamento da parte di Steven Spielberg del romanzo di Roald Dahl, con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante.

Film thriller da vedere stasera in tv



The Calling, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Susan Sarandon e Topher Grace in un thriller. Una detective indaga sull’assassinio di una donna malata terminale.

Film biografico da vedere stasera in tv



Miss Marx, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Biopic sulla figlia del noto Karl Marx, con Romola Garai nel ruolo della protagonista.

La battaglia di Hacksaw Ridge, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Mel Gibson dirige Andrew Garfield nella vera storia di un soldato che non volle usare armi in guerra e diventò soccorritore.

I programmi in chiaro



Canzone segreta, ore 21:25 su Rai 1



Serena Rossi conduce un varietà in cui l’ospite di puntata ripercorrerà la sua vita a ritmo di musica.

A volte i segreti uccidono, ore 21:20 su Rai 2



Una mamma è entusiasta perché la figlia adottiva ritorna nella sua vita ma una famiglia metterà tutti in pericolo.

La grande storia, ore 21:20 su Rai 3



Serie di documentari che vanno ad analizzare alcuni periodi storici del nostro Paese.

Il terzo indizio, ore 21:20 su Rete 4



Programma attraverso il quale vengono ricostruiti efferati casi di cronaca con alle spalle tutte i gradi di giudizio.

Serenity – L’isola dell’inganno, ore 21:20 su Canale 5



Matthew McConaughey e Anne Hathaway in un thriller ambientato su un’isola tropicale, in cui nulla è come sembra.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1



Nuova stagione della serie tv che segue le vite di alcuni poliziotti di Chicago.

Mangia, prega, ama, ore 21:15 su La7



Film romantico con Julia Roberts. Una scrittrice viaggia per il mondo scoprendo cibo, meditazione e un uomo da sogno.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8



Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Tutto quello che non vi ho detto, ore 21:25 su Nove

Enrico Brignano ci porta a spasso tra le grandi virtù e i notevoli vizi degli italiani.