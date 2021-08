Film stasera in TV da non perdere mercoledì 25 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 25 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Red, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Bruce Willis in un film tratto da un fumetto DC Comics. Quattro agenti in pensione devono catturare un pericoloso killer.

I mercenari 3, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Terzo film della notissima saga action con Sylvester Stallone, Mel Gibson, Ronda Rousey e Jason Statham.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Indivisibili, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Due sorelle siamesi sono cantanti sfruttate dal padre-manager e sognano una vita diversa.

Film commedia da vedere stasera in tv



Mamma o papà?, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Due genitori in conflitto per non ottenere l’affido dei figli.

Shall we dance?, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Richard Gere e Susan Sarandon insieme a Jennifer Lopez sono i protagonisti di una commedia romantica sul ballo.

Miss FBI: infiltrata speciale, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Sequel di “Miss Detective” con Sandra Bullock ancora protagonista. L’agente Hart deve intervenire quando la sua amica viene rapita a Los Angeles.

Mamma mia, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth e Amanda Seyfried nel musical basato sulle canzoni degli Abba.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

E.T. – L’extraterrestre, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Classico capolavoro di Steven Spielberg. Un alieno arriva sulla Terra per sbaglio, un bambino lo proteggerà e lo aiuterà a tornare a casa.



Sunshine, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Danny Boyle dirige Cillian Murphy in un film di fantascienza. Per evitare la morte della Terra, un’astronave deve far esplodere un ordigno nucleare all’interno del Sole.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Mortal Kombat, ore 21:00 su Sky Cinema Action



La nuova trasposizione cinematografica del noto videogioco. Un gruppo di campioni si sfida in un torneo con in gioco le sorti dell’universo.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



The Killing Jar, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Michael Madsen in un film in cui uno sconosciuto prende in ostaggio 7 persone, di cui una che nasconde un segreto.

Film thriller da vedere stasera in tv



The Room – La stanza del desiderio, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Olga Kurylenko in un thriller psicologico. Una coppia si trasferisce in una casa nella quale è presente una stanza che esaudisce ogni desiderio.

La tela dell’inganno, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Elizabeth Debicki e Claes Bang in un thriller su un furto d’arte. In cambio di un’intervista a un pittore, un critico deve riuscire a rubare un suo prezioso dipinto.

Film biografico da vedere stasera in tv



Judas and the Black Messiah, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield in un film premiato con 2 Oscar. Un piccolo criminale ricattato dall’FBI si infiltra tra le Pantere Nere per favorire la cattura del leader.

I programmi in chiaro



Superquark, ore 21:25 su Rai 1



Torna il noto programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Croazia-Italia, ore 20:30 su Rai 2



Gara valevole per il Girone C degli Europei di pallavolo femminile del 2021.

Famiglia allargata, ore 21:20 su Rai 3



La vita di un single incallito e donnaiolo viene complicata dall’arrivo di una ragazza e dei suoi figli.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4



Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

All together now – La musica è cambiata, ore 21:20 su Canale 5



Altra puntata dello show musicale condotto da Michelle Hunziker, con alcuni concorrenti in gara che battagliano per un montepremi.

Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1



Nota serie tv ambienta a Chicago che racconta avventure, inquietudini e amori di un gruppo di pompieri.

Hunting Hitler, ore 21:15 su La7



Documentario sulla morte di Hitler. Alcuni documenti dell’FBI sostengono che l’uomo non si sia mai ucciso e potrebbe essere ancora vivo.

X Factor people – Dieci anni di audizioni, ore 21:30 su TV8



Un viaggio nel passato per rivedere le audizioni dei personaggi più importanti dell’edizione italiana del reality.

Il segno della libellula – Dragonfly, ore 21:25 su Nove

Con Kevin Costner. Un medico, sconvolto dalla perdita della moglie, è convinto che lei lo stia contattando dall’Aldilà.