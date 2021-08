Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, nuovo trailer del film Marvel

Un periodo particolarmente “impegnato” per la celebre casa produttrice che sta gradualmente disegnando la rotta verso la nuova fase del MCU , che sta prendendo vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame , con nuovi (e vecchi) personaggi e un franchise in continua espansione anche su Disney+.

Per molti si tratta di una specie di “side-project” del MCU, ma in realtà è ben difficile che la casa produttrice dia vita a un film senza che questo abbia a che vedere con i progetti futuri e le prossime pellicole degli amatissimi supereroi creati dalla penna di Stan Lee .

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli dovrebbe essere ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame e porterà sul grande schermo la storia di Shang-Chi , esperto di arti marziali che si trova a dover fronteggiare alcuni vecchi nemici del passato, l’organizzazione terrorista Dieci Anelli , appunto. Per gli affezionatissimi, stiamo parlando della stessa organizzazione che durante il primo Iron Man , prese in ostaggio Tony Stark.

Marvel Cinematic Universe, la nuova era degli eroi

Come già detto la Marvel sta cercando di tracciare la nuova rotta del MCU che riparte con tutta una serie di pellicole “conseguenza diretta” di Avengers: Endgame. Nuovi eroi, nuove storie e tanti colpi di scena pensate per regalare ai milioni di fan in giro per il mondo una forma di intrattenimento nuova e, soprattutto, “multipiattaforma”. Dal cinema ai fumetti, passando per le serie tv e i videogames, quello che la celebre casa produttrice sta facendo è creare una sorta di “multiverso” (come direbbero loro) in cui ogni cosa è collegata per dare vita a un quadro più ampio, fatto di tante tessere.

Per questo, nonostante le prime impressioni negative piovute addosso a Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, questo non può essere considerato come una “pellicola minore” ma come una parte che, in qualche modo, andrà a completare i piani del MCU.

L’appuntamento, intanto, è fissato al 3 settembre, quando il film uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per arrivare, successivamente, in streaming su Disney+, disponibile anche su Sky Q e NOW.