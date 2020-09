She-Hulk, tutto quello che sappiamo sulla nuova serie tv Disney

She-Hulk: tutte le news

Periodo d’oro per Kat Cairo che si prepara a entrar far parte del mondo Marvel firmando l’attesa serie di cui dirigerà il pilot e alcuni episodi, oltre a ricoprire il ruolo di Executive Producer. La regista avrà il compito di raccontare la storia di Jennifer Susan Walters, cugina di Bruce Benner e con i superpoteri per via di una trasfusione di sangue ricevuta proprio dall’uomo, dal quale però si differenzia per la capacità di controllare le sue trasformazioni.

She-Hulk si inserisce nella lista dei nuovi progetti dei Marvel Studios, tra questi The Falcon, Winter Soldier, WandaVision e Loki.

Per quanto riguarda il ruolo della protagonista non ci sono ancora notizie, nessuna conferma neanche per la data di uscita, ma il suo arrivo è previsto sulla piattaforma Disney+. Kat Cairo ha confermato quanto riportato da Deadline condividendo la notizia sul suo profilo Instagram.