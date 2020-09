Obi Wan Kenobi, la serie Disney avrà una sola stagione?

Obi Wan Kenobi si farà attendere ancora a lungo. I fan potranno intanto tornare nel mondo di “Star Wars” con “The Mandalorian”, in arrivo il 30 ottobre

Se la nuova trilogia di “Star Wars” non sembra aver completamente convinto la maggior parte dei fan della saga, lo stesso non si può dire per la serie “The Mandalorian”. La produzione Disney, insieme con “Rogue One”, rappresenta il picco della nuova narrativa legata alla creatura di George Lucas. È proprio dal mondo televisivo che la produzione intende ripartire, facendo riavvicinare il pubblico con prodotti di spicco come l’attesissima serie dedicata a Obi Wan Kenobi. Per lo show ci sarà il ritorno di Ewan McGregor nei panni dell’amato personaggio, come già annunciato dall’attore molti mesi fa.

approfondimento I migliori film di Ewan McGregor Intervistato da “ET Online”, McGregor ha parlato anche dello show che lo vedrà protagonista. I fan dovranno attendere ancora a lungo prima di poter tornare a vedere il maestro Jedi in azione: “Le riprese avranno inizio nella primavera del 2021. Sono davvero emozionato per questa serie. Sarà qualcosa di grandioso, credo”. Se per “The Mandalorian” si attende con ansia l’arrivo della seconda stagione, l’attore spiega come, ad oggi, non vi siano piani per una prosecuzione dei lavori: “Da ciò che ho capito, si tratta di una stagione standalone. Vedremo, chi può dirlo?”.