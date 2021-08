Daniel Craig è l'attore più pagato di Hollywood secondo Variety

L'attore, l'ultimo James Bond in ordine di tempo, ha aumentato considerevolmente il suo patrimonio grazie all'accordo per i due sequel del fortunato film “Cena con delitto” Condividi:

Con i cento milioni di dollari ottenuti con la firma per altri due titoli del franchise “Knives Out - Cena con delitto”, Daniel Craig si piazza al primo posto delle star hollywoodiane più pagate, occupando quello che era stato il primato di Dwayne “The Rock” Johnson negli ultimi due anni. La notizia è stata riportata da Variety che ogni anno stila la graduatoria degli attori meglio retribuiti. Al terzo posto della classifica 2021 c'è Will Smith.



Bond supera The Rock approfondimento Daniel Craig, l'attore di 007 non lascerà eredità ai suoi figli I 50 milioni di dollari ottenuti per “Red Notice”, film diretto da Rawson Marshall Thurber che sarà disponibile su Netflix il prossimo autunno, non sono bastati a Dwayne Johnson per ottenere per il terzo anno consecutivo la prima posizione nella classifica dei più pagati del cinema statunitense. Per balzare al primo posto dei Paperoni dello schermo, lo zampino della piattaforma di streaming è stato fondamentale anche per Daniel Craig che non avrebbe ottenuto la vetta della classifica senza l'accordo a molti zeri per i due sequel di “Cena con delitto”, i cui diritti per i capitoli due e tre erano stati acquisiti da Netflix, un contratto dal valore di cento milioni di dollari sia per l'attore britannico, che nella pellicola interpreta il Detective Benoit Blanc, che per il regista Rian Johnson.



approfondimento Cena con delitto 2, terminate le riprese in Grecia L'accordo complessivo dello scorso aprile di 469 milioni di dollari, che garantisce a Netflix poteri assoluti sulla produzione e la distribuzione di “Knives Out” capitoli 2 e 3, ha generato molto clamore intorno al colosso di streaming; per nulla colpito, invece, Craig, abituato ad intascare cifre molto alte grazie ai contratti da diversi milioni di dollari per la sua interpretazione della iconica spia di Sua Maestà.