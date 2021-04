Knives Out - Cena con delitto, annunciati due sequel su Netflix

approfondimento

I migliori film da vedere ad aprile

Come confermato nei mesi passati, il film è destinato ad avere dei sequel. Un nuovo cast, eccezion fatta per l’interprete di Benoit Blanc, ovvero Daniel Craig. Una nuova saga per l’attore britannico, che ha da poco concluso la propria avventura nei panni di James Bond con “No Time To Die”, previsto per il 2020 e ancora non giunto al cinema a causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Annunciati ben due sequel, anche se vi sono alcune novità a dir poco rilevanti. La prima pellicola era stata acquistata da Media Right Capital, che aveva poi affidato la distribuzione a Lionsgate. La compagnia aveva annunciato un secondo capitolo, puntando nuovamente sul regista Rian Johnson e il produttore Ram Bergman. L’idea era quella di costruire un franchise di successo ma le cose non sono andate secondo il programma iniziale.