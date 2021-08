Cresce sempre di più la curiosità del pubblico per il nuovo film con protagonista Daniel Craig . Nelle scorse ore Rian Johnson, classe 1973 , ha condiviso un post sul profilo Twitter aggiornando il pubblico in merito allo stato dei lavori della pellicola.

Infatti, il regista ha annunciato di essere arrivato al giro di boa delle riprese, più precisamente alla chiusura del set in Grecia. La notizia è stata fornita tramite uno scatto sul suo profilo Twitter che conta più di un milione di follower.

Non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi.