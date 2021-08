Lost City Of D, concluse le riprese del film con Sandra Bullock

L’attore Channing Tatum ha ufficialmente sancito il termine delle riprese di Lost City of D, l’attesissimo film con Sandra Bullock. La star americana ha infatti pubblicato sul suo profilo twitter un video in cui si tuffa in una piscina ricostruita sul set. Insieme alla clip, Tatum ha scritto questo messaggio:

“Abbiamo finito le riprese di Lost City Of D. Amo questo film così tanto che non ho parole. Non ho nemmeno parole per descrivere quanto sia speciale Sandy Bullock. Sicuramente siamo stati fatti nello stesso laboratorio e a volte condividiamo lo stesso cervello. I love you girl. Come puoi vedere, ti seguirò ovunque e per sempre."