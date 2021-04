Lost City of D, Brad Pitt fa un cameo nel film con Sandra Bullock

The Hollywood Reporter ha annunciato in esclusiva l’arrivo di Brad Pitt nel film diretto da Adam e Aaron Nee

Nuovo ingresso nel cast della pellicola con protagonisti Sandra Bullock , classe 1964 , e Channing Tatum. The Hollywood Reporter ha appena annunciato in esclusiva la presenza di Brad Pitt nel film le cui riprese prenderanno avvio nei prossimi mesi.

La pellicola sarà incentrata sul rapporto tra Sandra Annette Bullock , questo il nome all’anagrafe, e Channing Tatum , rispettivamente nei panni di una scrittrice di romanzi e in quelli del modello della cover dell’ultimo libro dell’autrice che non potrebbe immaginar nulla di peggiore di rimaner intrappolata in un tour per la presentazione del romanzo con il ragazzo.

The Hollywood Reporter ha appena annunciato la presenza di Brad Pitt ( FOTO ) nel film grazie a un cameo, di cui però non si conoscono ancora i dettagli, alla regia Adam e Aaron Nee .

Sandra Bullock sarà la protagonista del film The Lost City of D

Un imprevisto cambia però le carte in tavola, infatti un tentativo di rapina trascina i due protagonisti in un’avventura nella giungla dimostrando come alcune volte la vita possa esser più imprevedibile e romantica di qualsiasi libro.

Nel cast del film troveremo anche Patti Harrison, Da’Vine Joy Randolph e Daniel Radcliffe (FOTO).

Per quanto riguarda la produzione, The Hollywood Reporter ha annunciato un primo avvio delle riprese nei prossimi mesi, la location sarà la Repubblica Dominicana.

Non ci sono invece notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.