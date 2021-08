Lockdown all'italiana, in prima tv su Sky Cinema

Enrico Vanzina, anche sceneggiatore, dirige il film con Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis. In seguito al lockdown nazionale per l’epidemia da Coronavirus, due coppie in procinto di separarsi per tradimento coniugale sono costrette a una convivenza forzata. Condividi:

Arriva su Sky Cinema Uno lunedì 16 agosto alle 21:15, in prima visione, Lockdown all'Italiana, la commedia di Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis. Durante la pandemia del Covid-19, due coppie in crisi sono costrette alla convivenza forzata. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy.

La trama di Lockdown all'italiana approfondimento Lockdown all'italiana, il cast del nuovo film di Enrico Vanzina Roma. Due coppie, che più diverse non potrebbero essere. Ezio Greggio, un avvocato, con sua moglie Mariella, Paola Minaccioni, una superficiale borghese. Vivono in un lussuoso appartamento del centro storico. Ricky Memphis, un tassista, con la sua compagna Martina Stella, commessa in un supermercato. Vivono in un modesto appartamento in periferia. Su Whats App, Minaccioni scopre che Greggio la tradisce con Martina Stella. E Memphis scopre che Martina Stella lo tradisce con Greggio. I due “traditori” vengono cacciati di casa. Ma è l’8 Marzo del 2020. In TV il Premier Giuseppe Conte annuncia a reti unificate che ha fatto scattare il Lockdown per problemi di Coronavirus. Chiusi negozi, attività, alberghi. Nessuno può spostarsi da casa propria. Ma soprattutto nessuno può uscire dal proprio comune. Adesso Greggio e Stella sono bloccati nelle case da dove erano stati buttati fuori.

Lockdown all'italiana, fra commedia e dramma approfondimento Enrico Vanzina presenta "Lockdown all'italiana" a Sky Tg24. VIDEO Non vi sveliamo lo svolgimento di questa tragicomica convivenza. Ma possiamo anticipare che verranno trattati, in chiave leggera e divertente tutti i passaggi quotidiani che hanno caratterizzato la vita di tutti gli italiani. E non solo. Le mascherine, i guanti, le uscite per la spesa, le uscite in Farmacia, la passeggiatina con il cane, il jogging, le certificazioni, la voglia di mare, i terrazzi condominiali. E anche la difficoltà di capire cosa fare, come fare. I decreti insondabili. Lo smart working da casa. Le call via Skype. La palestra fatta in video. Il problema dei capelli per le donne. Ma è una commedia amara che tratta con rispetto e emozione il dramma che si vive fuori da quelle case. Vengono messi in scena le crisi di ansia, la paura, la dipendenza alle conferenze stampa sui dati giornalieri. Le giornate lunghe. E la triste malinconia per gli anziani. Nel nostro racconto tutto questo è complicato dalla comica fatalità che ha lasciato unite due coppie scoppiate. Si massacreranno? Si ritroveranno? Diventeranno migliori o peggiori?