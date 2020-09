Il cinema italiano prova a ripartire a suon di risate. Dal 15 ottobre 2020 arriverà al cinema “Lockdown all’italiana”, film diretto da Enrico Vanzina, che proverà a raccontare la quarantena nostrana in maniera ilare e leggera.

Vanzina prova a fare ciò che l’ironia virale sul web ha fatto durante il lockdown forzato, dovuto alla diffusione del coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Una risata per alleviare il dolore, per tentare di guardare avanti. Una pellicola che lascerà anche spazio alle riflessioni. Per Vanzina si tratta dell’esordio alla regia, per un titolo del quale è anche sceneggiatore.

Essere costretti a trascorrere l’intera giornata in casa col proprio partner può essere una benedizione o una maledizione. Non sono mancate coppie che si sono scoperte incapaci di convivere negli stessi spazi per tutto questo tempo. A ciò si aggiungono alcuni segreti che la normale quotidianità consentiva di nascondere più facilmente. È questo il caso di Ezio Greggio e Martina Stella, due degli attori protagonisti del film. I due sono amanti e rispettivamente impegnati con Paola Minaccioni e Ricky Memphis.