Buon compleanno Ezio Greggio: il conduttore e attore compie 70 anni

3/12 ©LaPresse

Debutta come cabarettista nel 1978 in Rai, partecipando ai programmi "La sberla" e "Tutto compreso", ma senza particolare successo. Qui incontra Gianfranco D'Angelo che lo convince a passare alla neonata Fininvest e lo affianca nella conduzione del programma comico "Drive In", che gli dà grande popolarità. Tra gli sketch, spicca la parodia di una televendita in cui mette all'asta un quadro kitsch dell'inesistente pittore Teomondo Scrofalo -

Buon compleanno a Fiorella Mannoia: compie 70 anni