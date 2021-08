Shia LaBeouf sarà Padre Pio nel nuovo film di Abel Ferrara

Abel Ferrara, ospite al Locarno Film Festival 2021 per la prima mondiale di "Zeros and ones" con Ethan Hawke, ha parlato del suo prossimo progetto: che sarà incentrato sulla figura del santo di Pietrelcina Condividi:

Shia LaBeouf è senza dubbio uno dei personaggi più controversi e discussi di Hollywood. Un personaggio che pare destinato a dividere nettamente pubblico e critica. C’è chi lo ama e chi non riesce proprio a vederlo sul grande schermo. Negli ultimi anni si è parlato di lui, in ambito cinematografico, per film come “Nymphomaniac” di Lars von Trier, “Fury”, “Borg McEnroe”, “Honey Boy” e “Pieces of a Woman”.

Quando si parla di lui non si può che prestare attenzione, considerando la varietà della sua filmografia. Il suo nuovo progetto, infatti, è qualcosa di ben distante da qualsiasi altra pellicola cui abbia preso parte. Il celebre regista Abel Ferrara lo vuole infatti nei panni di Padre Pio.

Un film su Padre Pio approfondimento Honey Boy, il film ispirato alla vita di Shia LaBeouf in onda su Sky Difficile immaginare Shia LaBeouf nei panni di Padre Pio ma, a quanto pare, questo film si realizzerà. È un progetto che Abel Ferrara accarezza da molto tempo e che finalmente è riuscito a porre in produzione. Aveva anche dedicato un documentario alla celebre figura, dal titolo “Searching for Padre Pio”. Attualmente è impegnato con la presentazione di “Zeros and Ones”, con Ethan Hawke, ma mira a viaggiare in Italia a ottobre, quando dovrebbero partire le riprese della sua prossima pellicola, ancora senza un titolo ufficiale.

approfondimento 10 curiosità su Shia LaBeouf Il regista ha svelato la notizia in esclusiva a “Variety”. Ecco le sue parole: “Gireremo un film su Padre Pio, un frate pugliese. Sarà una pellicola ambientata interamente in Italia, in un periodo politicamente difficile della storia mondiale. Lo troviamo santo, con le stigmate, subito dopo la Prima Guerra Mondiale”. È intenzione di Ferrara di girare l’intera pellicola in Puglia, approfittando proprio delle bellezze del territorio vissuto dal santo, senza dover ricreare nulla in studio. Si tratta, per ammissione del regista, del suo progetto più ambizioso tra quelli di recente realizzazione. Non si hanno ancora commenti da Shia LaBeouf, che potrebbe essere affiancato da una vera e propria star di Hollywood, Willem Dafoe. Il quattro volte candidato agli Oscar ricoprirà un ruolo non ancora svelato.