Abel Ferrara recita Tinti davanti al Cristo del Bramante

Il Cristo alla colonna del Bramante

Nell’opera di Bramante il sacrificio di Cristo è restituito con estremo realismo e partecipazione psicologica. Egli è rappresentato in piano medio, sofferente, legato a una colonna, in attesa dei flagellatori. L’estrema prossimità con lo spettatore accentua l’emotività e la tensione patetica della scena. Gesù rivolge il proprio sguardo sulla sinistra, la bocca è socchiusa, alcune lacrime gli solcano il viso. Alle spalle un paesaggio antico, in rovina. Lo spettatore entra in questa scena con ambiguità: siamo parte della folla che assiste alla tortura o siamo noi stessi gli aguzzini pronti a infierire sul suo corpo inerme?