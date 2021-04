Honey Boy, il film ispirato alla vita di Shia LaBeouf in onda su Sky

Shia LaBeouf nel toccante film ispirato alla sua vita. La carriera artistica e la vita straziata di un ragazzo segnato dagli abusi psicologici del padre eroinomane.

Portando in scena il passaggiodall’infanzia alla celebrità, e i successivi momenti della riabilitazione e dellaguarigione in età più adulta, la regista Har’el sceglie Noah Jupe e Lucas Hedges per vestirei panni di Otis Lort, che si addentra nelle diverse fasi di una frenetica carriera.LaBeouf affronta la sfida audace e terapeutica di interpretare suo padre, ex clown di rodeo e criminale.

L’artista e musicista FKA twigs fa il suo debutto come attrice, interpretando la vicina - spirito affine del giovane Otis - del motel in cuivive il ragazzo. Il primo lungometraggio di Har’el è una collaborazione unica nel suo genere tra regia e soggetto, che esplora l'arte come terapia e l'immaginazione come speranza. Honey Boy è diretto da Alma Har’el (Bombay Beach, LoveTrue) su una sceneggiatura originale di Shia LaBeouf. È interpretato da LaBeouf (Borg McEnroe, Fury), il candidato Oscar® Lucas Hedges (Manchester By the Sea, Ben Is Back), Noah Jupe (A Quiet Place, Wonder, Suburbicon), Natasha Lyonne (Russian Doll, Orange Is the New Black), Martin Starr (Silicon Valley, Spider-Man: Homecoming), Byron Bowers (The Chi), Clifton Collins Jr. (Capote, Pacific Rim), Maika Monroe (The Guest, La quinta onda), Laura San Giacomo (Animal Kingdom, Sesso, bugie e videotape) e FKA twig